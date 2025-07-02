الرياضية: فرص مشاركة ميتروفيتش في كأس العالم للأندية ضعيفة

تبدو فرص لحاق الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال بما تبقى من مشوار فريقه ببطولة كأس العالم للأندية ضعيفة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويعاني هداف الفريق من إصابة في عضلة الساق، تعرَّض لها بشكل مفاجئ قبل يومين من مباراة ريال مدريد الإسباني في افتتاح مشوار الهلال بالمونديال.

وأوضح التقرير أن فرص ظهور ميتروفيتش أمام فلومينينسي البرازيلي، ومباراة نصف النهائي في حال فوز الهلال ليست كبيرة.

وذلك لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تُبعده عن المشاركة في البطولة منذ يومها الأول.

ويخضع ميتروفيتش لبرنامج تأهيلي خلال الوقت الحالي بعد إصابته في عضلة الساق.

ميتروفيتش غاب عن مباريات الهلال الثلاثة في دور المجموعات ومواجهة مانشستر سيتي.

وكان سيموني إنزاجي مدرب الهلال يأمل في استعادة خدمات ميتروفيتش أمام مانشستر سيتي، خاصة بعد تأكد غياب سالم الدوسري لنهاية البطولة.

ويغيب سالم الدوسري نجم الهلال عن صفوف فريقه لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب الإصابة بالعضلة الخلفية.