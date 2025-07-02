بعد إسقاط مانشستر سيتي.. الهلال يكافئ كل لاعب بمليوني ريال

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 13:03

كتب : FilGoal

الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الهلال قررت منح كل لاعب في صفوف الفريق مليونَي ريال كمكافأة لفوزهم على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.

وحقق الهلال فوزا تاريخا على مانشستر سيتي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية برباعية مقابل 3 أهداف، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بطريقة درامية مثيرة.

وأوضح التقرير أن إدارة الهلال تحاول رفع الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة ربع النهائي ضد فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة.

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وجمع نادي الهلال حتى الآن جوائز مالية ضخمة جراء مشاركته وتقدمه في الأدوار ببطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت مجموع الجوائز إلى 34 مليون دولار مقسمة كالتالي:

9.5 مليون دولار للمشاركة في البطولة.

مليون دولار للتعادل مع ريال مدريد.

مليون دولار للتعادل مع ريد بول سالزبورج.

مليونا دولار للفوز على باتشوكا.

7.5 مليون دولار للتأهل لدور الـ16.

13 مليون دولار للتأهل إلى ربع النهائي.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

واستطاع الهلال التقدم على مانشستر سيتي 3 مرات في المباراة ليخرج فائزا بطريقة مثيرة وسيناريو خيالي.

ليضرب الهلال موعدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية مع فلومينينسي البرازيلي الذي نجح في التغلب على إنتر.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.

الهلال مانشستر سيتي
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