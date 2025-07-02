سكاي: يوفنتوس يقترب من ضم مهاجم ليل

يقترب يوفنتوس من إتمام صفقة جوناثان ديفيد مهاجم ليل، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

المهاجم الكندي أصبح حرا منذ نهاية عقده مع ليل يوم 30 يونيو المنصرم.

وأفادت سكاي سبورتس بأنه تم الاتفاق مبدئيًا على العديد من التفاصيل الخاصة بالصفقة.

جوناثان ديفيد على وشك السفر لإجراء الفحوصات الطبية، بعدما تم الاتفاق على عقد طويل الأمد.

فيما أفادت أن انضمام ديفيد لن يؤثر على اهتمام يوفنتوس بمهاجم نابولي فيكتور أوسيمين.

المهاجم البالغ من العمر 24 عاما كان هدفا للعديد من الأندية الأوروبية، لكن طلباته المادية المبالغ فيها وقفت أمام انتقاله لفرق عديدة.

فقد أجرت عدة أندية في الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي محادثات مع ممثليه منذ يناير.

ومنذ انضمامه لليل خاض 232 مباراة سجل خلالها 109 أهداف 20 وتوج بلقبي الدوري الفرنسي 2021-22 والسوبر الفرنسي 2022.

وسبق أن فاز ديفيد بجائزة هداف الدوري البلجيكي مع جينت في موسم 2019-2020 بتسجيل 18 هدفا.