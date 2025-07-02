"نُشكل المستقبل".. برشلونة يكشف عن قميصه الجديد
الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 12:34
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة قميصه الجديد خلال منافسات الموسم المقبل 2025-26.
وكشف برشلونة عبر حسابه على "إكس" عن شكل قميصه الجديد، حيث يتصدر النجمان بيدري ورافينيا صور تقديم الزي الجديد للفريق الكتالوني.
ويظهر قميص برشلونة بشكله الكلاسيكي مع تعديلات طفيفة ويتكون من الألوان: الأزرق الفاتح الكلاسيكي والأحمر القاتم.
Kit fresh. Daps fresher. 😚 pic.twitter.com/a8nZb5t24M— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 2, 2025
وحددت رابطة الدوري الإسباني بداية الموسم الجديد 2025-2026 في 17 أغسطس 2025.
ويحمل برسلونة لقب الموسم المنصرم من مسابقة الدوري الإسباني.
كما حقق الفريق لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا بالفوز على ريال مدريد في نهائي البطولتين.
وعلى الصعيد الأوروبي ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي على يد إنتر الإيطالي.
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