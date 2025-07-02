ليفركوزن يعلن ضم مدافع ليفربول

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 12:01

كتب : FilGoal

جاريل كوانساه - باير ليفركوزن (الصورة من الموقع الرسمي لليفركوزن)

أعلن نادي باير ليفركوزن يوم الأربعاء ضم جاريل كوانساه قادما من ليفربول.

وعبر اللاعب الكشف الطبي ووقع على عقد يربطه بليفركوزن 2030.

لم يذكر ليفركوزن قيمة الصفقة، لكأن تقارير عديدة أوضح أنها ستكون مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

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ووضع ليفربول بندا في العقد يتيح له إعادة شراء اللاعب ابتداءً من صيف 2027، بقيمة 60 مليون يورو.

وسيرتدي المدافع الإنجليزي الشاب القميص رقم 4 مع النادي الألماني.

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وانتظر ليفركوزن حتى نهاية مشوار كوانساه مع منتخب إنجلترا للشباب الذي توج ببطولة أوروبا يوم السبت.

وذلك بعدما توصل ليفركوزن بالفعل إلى اتفاق مع المدافع منذ فترة، ثم توصل أيضًا إلى اتفاق مع نادي ليفربول حول الصفقة.

الصفقة هي الثالثة بين ليفربول وليفركوزن هذا الصيف، بعدما انتقل الثنائي فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج من النادي الألماني إلى النادي الإنجليزي.

ولعب كوانساه - 22 عاما - بأكاديمية ليفربول منذ سن الخامسة.

وتواجد كوانساه مع الفريق الأول لليفربول منذ بداية الموسم قبل الماضي تحت قيادة يورجن كلوب.

باير ليفركوزن ليفربول جاريل كوانساه
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