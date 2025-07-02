الرمادي: سلمت تقريري لرئيس الزمالك.. ولم أطلب الاستغناء عن مدافع الفريق

شدد أيمن الرمادي المدير الفني السابق لنادي الزمالك على عدم دقة المعلومات المتداولة بشأن تفاصيل التقرير الفني الذي سلمه لمجلس إدارة الزمالك عقب نهاية مهمته.

وأعلن الزمالك منذ أيام رحيل الرمادي بشكل رسمي عن تدريب الفريق بعد التتويج بلقب كأس مصر نهاية تعاقده.

وكتب الرمادي عبر صفحته على فيسبوك: "أثير أيضا أنني قدمت تقريري للإدارة، واجتهد كثير من الناس في الحديث عن محتواه، وتطوعوا بسرد ما قيل إنه موجود فيه، وللأسف أغلبه غير صحيح"

"الحقيقة الوحيدة أن التقرير سُلم إلى رئيس مجلس الإدارة، ولا يعلم تفاصيله سوى ثلاثة أشخاص فقط، حسين لبيب، وأنا، وشخص ثالث أثق به كثيرا، وهو صديق مقرب أستشيره دائما في الأمور المتعلقة بعملي"

"هذا الصديق نصحني بتعديل بعض العبارات في التقرير لأنها كانت مكتوبة بلغة حادة، وهدفها معالجة بعض السلبيات، وصدقا كل من تحدث عن تفاصيل التقرير كان يجتهد، لكن أغلبهم أخطأ بنسبة 90%"

"الأخطاء كانت تحديدا في التوصيات، وكل ما قيل عنها لا علاقة له بالحقيقة، وعلى سبيل المثال، قيل إنني أوصيت بالاستغناء عن صلاح مصدق، وهذا لم يحدث أبدا"

"أحترم الجميع، لكنني أطالب بتحري الدقة، وعدم التحدث عن أمور لم يطلع أحد عليها، لأن الهدف من التقرير كان المصلحة العامة وليس إثارة الجدل".

ووجه الزمالك الشكر للمدرب على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق.

كما أعلن النادي رحيل الجهاز الفني بالكامل للفريق ووائل القباني مدير الكرة بالنادي.

ورحل أيضا الجهاز الطبي للفريق برئاسة محمد أسامة الذي عمل لمدة 8 سنوات مع الفريق.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد تولى تدريبه خلفا لجوزيه بيسيرو المدرب الأسبق للفريق.

وقاد الرمادي، الزمالك للتتويج بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

الرمادي قاد الفريق في 5 مباريات فاز خلالها في مباراتين وتعادل في أخرتين وخسر واحدة.

وعلم FilGoal.com أن البلجيكي يانيك فيريرا بات هو الأقرب لتولي قيادة الزمالك بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين على البنود الشخصية.