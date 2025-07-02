أيمن الرمادي يكشف حقيقة شكواه ضد الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة

كشف أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق الزمالك حقيقة تقدمه بشكوى ضد النادي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وأعلن الزمالك منذ أيام رحيل الرمادي بشكل رسمي عن تدريب الفريق بعد التتويج بلقب كأس مصر نهاية تعاقده.

"أثير أنني سوف أشتكي نادي الزمالك بسبب مستحقاتي، وهذا أمر عار تماما من الصحة وافتراء. لم تكن في نيتي أبدا أن ألجأ إلى هذا الطريق، وذلك لسببين واضحين، السبب الأول: أنني لا أقبل أن يغضب مني جمهور نادي الزمالك. كيف أخسر محبة هذا الجمهور العظيم من أجل بعض الأموال؟ لو كنت أبحث عن المال، لقبلت العرض الإماراتي قبل المجيء إلى الزمالك، لكنني فضلت خوض تجربة قصيرة مع هذا النادي الكبير".

"بعد اعتذاري عن العرض الإماراتي، تعاقد النادي مع مدرب أجنبي. كنت واثقا بفضل الله من النجاح مع الزمالك، ومن أول يوم أعلنت للاعبين أننا سنحقق كأس مصر، وكنت أتحمل المسؤولية أمام الجميع عن أي إخفاق في أول مباراتين، ورفعت الضغط عن اللاعبين لأنني أعرف جيدا قدراتهم وقيمتهم".

"السبب الثاني هو أن مجلس الإدارة تعامل معي بكل احترام بخصوص المستحقات، وكل ما طلبوه كان الصبر لبضعة أيام بسبب ظروف النادي، وأنا تفهمت ذلك تماما وتقبلت الوضع من يعمل بجدية ويملك خلفه جمهورا مثل جمهور الزمالك لا يمكن أن يفشل".

ووجه الزمالك الشكر للمدرب على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق.

كما أعلن النادي رحيل الجهاز الفني بالكامل للفريق ووائل القباني مدير الكرة بالنادي.

ورحل أيضا الجهاز الطبي للفريق برئاسة محمد أسامة الذي عمل لمدة 8 سنوات مع الفريق.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد تولى تدريبه خلفا لجوزيه بيسيرو المدرب الأسبق للفريق.

وقاد الرمادي، الزمالك للتتويج بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

الرمادي قاد الفريق في 5 مباريات فاز خلالها في مباراتين وتعادل في أخرتين وخسر واحدة.

وعلم FilGoal.com أن البلجيكي يانيك فيريرا بات هو الأقرب لتولي قيادة الزمالك بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين على البنود الشخصية.