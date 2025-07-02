ليل يعلن ضم جيرو

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 11:31

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو

أعلن نادي ليل الفرنسي ضم المهاجم المخضرم أوليفيه جيرو إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.

وكان جيرو قد أوضح في تصريحات للصحفيين انضمامه إلى صفوف فريق ليل لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

قبل أيام قليلة، أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي فسخ تعاقد الفرنسي أوليفييه جيرو بالتراضي.

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وانضم جيرو إلى صفوف ليل لمدة موسم مع بند إمكانية التمديد لموسم آخر.

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وقال أوليفيه جيرو في مؤتمر صحفي بعد نهاية مشواره مع لوس أنجلوس: "أحتاج إلى خوض تحد جديد، وعندما أتيحت لي فرصة العودة إلى فرنسا، انتهزتها".

وشدد جيرو "أعتقد أن الشعب الفرنسي سعيد بعودتي أنا وبوجبا إلى الدوري".

وكشف جيرو "حقق نادي ليل العديد من الطلبات لي ولعائلتي، وأتمنى أن أكون مفيدا للفريق من خلال كوني قائدا داخل الملعب وخارجه وحلقة وصل بين اللاعبين الشباب والجهاز الفني".

واختتم جيرو تصريحاته "متحمس للعب في الدوري الأوروبي، ليل ناد كبير في فرنسا وسنرى ما سنحققه الموسم المقبل".

وخاض جيرو آخر مبارياته مع الفريق أمام فانكوفر وايتكابس ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وانضم جيرو للوس أنجلوس بعد نهاية تعاقده مع ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر.

وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس أمريكا المفتوحة لأول مرة في تاريخ النادي.

وشارك صاحب الـ 38 عاما في 37 مباراة مع الفريق سجل 5 وصنع 3.

وشارك جيرو مع لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية وتذيل ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة بعد التعادل مع فلامنجو البرازيلي والخسارة من الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي.

أوليفييه جيرو ليل لوس أنجلوس
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