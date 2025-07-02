خبر في الجول - المصري يطلب التعاقد مع جناح مودرن سبورت
الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 11:03
كتب : عمرو نبيل
يرغب المصري البورسعيدي في التعاقد مع محمد مسعد جناح مودرن سبورت.
ويواصل المصري محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.
وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري طلب التعاقد مع محمد مسعد لاعب مودرن سبورت.
وجاءت خطوة مجلس إدارة المصري بعد إشادة نبيل الكوكي مدرب الفريق بقدراته.
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