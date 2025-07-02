راموس: نتقبل الهزيمة بفخر وأحيانا لا تسير الأمور كما نريد

عبر سيرجيو راموس لاعب مونتيري المكسيكي عن شعوره بالفخر لما قدمه فريقه في كأس العالم للأندية رغم الخروج من البطولة أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

سيرجيو راموس النادي : مونتيري مونتيري

وتأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الثمانية من كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الفوز على مونتيري المكسيكي 2-1.

وفاز دورتموند على مونتيري في دور الـ16 من البطولة، ليتأهل إلى ربع النهائي ويواجه ريال مدريد الإسباني.

وقال راموس عقب المباراة لموقع فيفا: "اليوم رأي جمهورنا ومن يفهمون كرة القدم أن الفريق بذل قصارى جهده وهو المطلوب للفوز بمباراة كهذه، لكن أحيانا في كرة القدم تسير الأمور على ما يرام وفي أحيان أخرى يجب أن تتقبل الهزيمة بفخر ورأس مرفوعة".

وأضاف "لعبنا مباراة رائعة من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة وكنا نعلم أن دورتموند يتمتع بكفاءة هجومية بفضل سرعته ومهاجمه القوي".

وأتم تصريحاته "ضميرنا مرتاح ونحن سعداء بعد المباراة، وأحيانا لا تسير الأمور كما نريد".