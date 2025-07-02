جيراسي: كان يجب أن أسجل "هاتريك" على الأقل في مونتيري

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 06:24

كتب : FilGoal

جيراسي - دورتموند

يرى سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني أنه كان يجب أن يسجل أكثر من هدفين في شباك مونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية.

سيهرو جيراسي

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وتأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الثمانية من كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الفوز على مونتيري المكسيكي 2-1.

وسجل المهاجم الغيني جيراسي ثنائية دورتموند في المباراة.

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وقال جيراسي عقب المباراة في تصريحات نقلها موقع فيفا: "كان الأمر صعبا إنهم فريق رائع وقدمنا شوطا أول جيدا، لكن الشوط الثاني أصبحت الأمور أصعب قليلا".

وأضاف "كنا أقوياء جدا من الناحية الذهنية وكان يجب أن أسجل 3 أهداف على الأقل اليوم لكن الأهم هو الفوز".

وأتم تصريحاته "أحب اللعب ضد لاعبين مثل راموس إنه شخص جيد، وأتوقع مباراة أخرى صعبة ضد ريال مدريد وسنكون مستعدين لهم".

وفاز دورتموند على مونتيري في دور الـ16 من البطولة، ليتأهل إلى ربع النهائي ويواجه ريال مدريد الإسباني.

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