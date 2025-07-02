مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية

انتهى دور الـ16 لكأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوز بوروسيا دورتموند الألماني على مونتيري المكسيكي.

ليكتمل دور الثمانية من البطولة وتتحدد كل المواجهات فيه.

وضرب الهلال السعودي موعدا مع فلومينينسي البرازيلي، وذلك بعدما تفوق على مانشستر سيتي في كبرى مفاجآت البطولة.

كما يلعب باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني.

ويلتقي تشيلسي ضد بالميراس البرازيلي، وأخيرا دورتموند ضد ريال مدريد.

وإليكم كل مواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية:

فلومينينسي × الهلال

الجمعة 4 يوليو

الساعة 10 مساء

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بالميراس × تشيلسي

السبت 5 يوليو

الساعة 4 صباحا

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باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ

السبت 5 يوليو

الساعة 7 مساء

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ريال مدريد × بوروسيا دورتموند

السبت 5 يوليو

الساعة 11 مساء