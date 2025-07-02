نهائي أوروبا مكرر في المونديال.. دورتموند يضرب موعدا مثيرا مع ريال مدريد بالفوز على مونتيري
الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 05:57
كتب : FilGoal
تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الثمانية من كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الفوز على مونتيري المكسيكي 2-1.
وفاز دورتموند على مونتيري في دور الـ16 من البطولة، ليتأهل إلى ربع النهائي ويواجه ريال مدريد الإسباني.
وكان ريال مدريد تأهل إلى ربع النهائي بعدما تخطى يوفنتوس الإيطالي بهدف.
ليتكرر نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والذي فاز فيه ريال مدريد على دورتموند.
وصف المباراة
لم ينتظر دورتموند كثيرا ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق المهاجم الغيني سيرهو جيراسي.
وجاء الهدف بعدما انفرد جيراسي بالمرمى بعد تمريرة مزدوجة مع كريم أديمي ليضع الكرة ببراعة في الشباك.
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بن سبعيني ⬅️ أديمي ⬅️ جيراسي ⬅️ ⚽— DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 2, 2025
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وأضاف جيراسي الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد انطلاقة من كريم أديمي وتمريرة رائعة له.
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هجمة مرتدة نموذجية لدورتموند تسفر عن هدف ثاني ⚽— DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 2, 2025
تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 - يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا
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وحصل جوب بيلينجهام لاعب دورتموند على بطاقة صفراء في الدقيقة 28 ليتأكد غيابه عن مباراة ريال مدريد في ربع النهائي، وبالتالي لن يواجه شقيقه الأكبر جود نجم الملكي.
في بداية الشوط الثاني نجح مونتيري في تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 48 عن طريق جيرمان بيرترامي بضربة رأسية.
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مونتيري يحرز هدف تقليص الفارق ⚽— DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 2, 2025
تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 - يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا
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وكاد سيرجيو راموس أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 90 بضربة رأسية مقتنة لكن الكرة مرت جوار القائم بقليل وخرجت من الملعب.
واستمرت محاولات مونتيري في الوقت بدل الضائع لإحراز التعادل ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز دورتموند.
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