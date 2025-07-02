مباشر كأس العالم للأندية – دورتموند (2)-(0) مونتيري.. إنذار لـ بيلينجهام

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 03:52

كتب : FilGoal

جيراسي - دورتموند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد مونتيري في دور الـ16 لكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
جونزالو جارسيا: رونالدو قدوتي.. وبهذه الطريقة سجلت في يوفنتوس ألونسو: فالفيردي لاعب متكامل وريال مدريد يتحسن من مباراة إلى أخرى

ق 28: بيلينجهام يحصل على إنذار ويغيب عن مواجهة ريال مدريد

ق 24: جووووول جيراسي والثاني

ق 13: جوووووول جيراسي والأول

انطلاق المباراة

بوروسيا دورتموند مونتيري كأس العالم للأندية
نرشح لكم
كورتوا: من يصدق ما يقال على تويتر عن كأس العالم لا يفهم كرة القدم التشكيل – بيلينجهام يقود دورتموند ضد راموس مع مونتيري جونزالو جارسيا: رونالدو قدوتي.. وبهذه الطريقة سجلت في يوفنتوس ألونسو: فالفيردي لاعب متكامل وريال مدريد يتحسن من مباراة إلى أخرى فالفيردي: سعداء من أجل جونزالو.. وهذه تعليمات تشافي ألونسو كورتوا: مباراة يوفنتوس لم تكن سهلة بسبب الظروف الجوية رأسية جارسيا تقود ريال مدريد للفوز على يوفنتوس والتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية انتهت كأس العالم للأندية - ريال مدريد (1)-(0) يوفنتوس.. إلى ربع النهائي
أخر الأخبار
كورتوا: من يصدق ما يقال على تويتر عن كأس العالم لا يفهم كرة القدم 25 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية – دورتموند (2)-(0) مونتيري.. إنذار لـ بيلينجهام 44 دقيقة | كأس العالم للأندية
التشكيل – بيلينجهام يقود دورتموند ضد راموس مع مونتيري ساعة | كأس العالم للأندية
جونزالو جارسيا: رونالدو قدوتي.. وبهذه الطريقة سجلت في يوفنتوس ساعة | كأس العالم للأندية
إلياس الجلاسي يعود للملعب التونسي ساعة | ميركاتو
كرة سلة – الأردن يفوز على تونس في افتتاح البطولة العربية للسيدات 2 ساعة | كرة سلة
ألونسو: فالفيردي لاعب متكامل وريال مدريد يتحسن من مباراة إلى أخرى 2 ساعة | كأس العالم للأندية
فالفيردي: سعداء من أجل جونزالو.. وهذه تعليمات تشافي ألونسو 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري
/articles/508473/مباشر-كأس-العالم-للأندية-دورتموند-2-0-مونتيري-جووووول-جيراسي-والثاني