مباشر كأس العالم للأندية – دورتموند (2)-(0) مونتيري.. إنذار لـ بيلينجهام
الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 03:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد مونتيري في دور الـ16 لكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
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ق 28: بيلينجهام يحصل على إنذار ويغيب عن مواجهة ريال مدريد
ق 24: جووووول جيراسي والثاني
ق 13: جوووووول جيراسي والأول
انطلاق المباراة
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