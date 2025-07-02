انتهت كأس العالم للأندية – دورتموند (2)-(1) مونتيري.. تأهل الأصفر

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 03:52

كتب : FilGoal

دورتموند - مونتيري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد مونتيري في دور الـ16 لكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

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نهاية المباراة بفوز دورتموند

ق 90: راموس يهدر التعادل في الوقت القاتل

ق 65: هدف تعادل غير محتسب

ق 48: جووووووووول جيرمان بيرترامي والأول لمونتيري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين دون رد

ق 28: بيلينجهام يحصل على إنذار ويغيب عن مواجهة ريال مدريد المحتملة

ق 24: جووووول جيراسي والثاني

ق 13: جوووووول جيراسي والأول

انطلاق المباراة

بوروسيا دورتموند مونتيري كأس العالم للأندية
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