انتهت كأس العالم للأندية – دورتموند (2)-(1) مونتيري.. تأهل الأصفر

مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية

نهائي أوروبا مكرر في المونديال.. دورتموند يضرب موعدا مثيرا مع ريال مدريد بالفوز على مونتيري

كورتوا: من يصدق ما يقال على تويتر عن كأس العالم لا يفهم كرة القدم