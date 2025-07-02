إلياس الجلاسي يعود للملعب التونسي

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 02:43

كتب : FilGoal

إلياس الجلاسي - فيوتشر ضد المصري

أعلن نادي الملعب التونسي التعاقد مع إلياس الجلاسي لاعب المصري الأسبق.

إلياس الجلاسي

النادي : الأهلي بنغازي

الملعب التونسي

ورحل الجلاسي عن المصري في عام 2024 وانضم إلى أهلي بنغازي الليبي.

وعاد الجلاسي إلى الملعب التونسي الذي لعب له في عام 2019.

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وبعد رحيله عن الملعب التونسي انضم الجلاسي إلى الاتحاد المنستيري ثم المصري البورسعيدي ثم أهلي بنغازي الليبي.

وقبل ذلك لعب لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاما لفترة مع الترجي.

ومع المصري لعب الجلاسي لمدة موسمين ونصف وقدم مستوى مميز مع الفريق البورسعيدي.

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إلياس الجلاسي الملعب التونسي الدوري التونسي
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