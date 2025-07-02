كرة سلة – الأردن يفوز على تونس في افتتاح البطولة العربية للسيدات

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 02:36

كتب : FilGoal

الأردن - تونس - كرة سلة سيدات

فاز منتخب الأردن لكرة السلة سيدات، على منتخب تونس بنتيجة 78/67، في افتتاح منافسات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 في استاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة كل من مصر وتونس والجزائر والأردن.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في البطولة مساء اليوم الأربعاء ضد الجزائر.

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ويقام الدور نصف النهائي يوم الأحد الموافق 6 يوليو حيث يواجه صاحب المركز الأول في الترتيب مع صاحب المركز الرابع في الساعة الخامسة، بينما يلتقي ثاني الترتيب مع ثالث الترتيب في الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو، حيث تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة الخامسة، بينما تقام المباراة النهائية في الساعة السابعة مساءً.

‏وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب الثلاث منتخبات الأخرى، لترتيب مراكز المنتخبات.

ويلتقي المنتخب صاحب المركز الأول مع المنتخب صاحب المركز الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني مع المنتخب صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، لتحديد طرفي مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي.

كرة سلة الأردن تونس البطولة العربية للسلة سيدات
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