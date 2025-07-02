ألونسو: فالفيردي لاعب متكامل وريال مدريد يتحسن من مباراة إلى أخرى

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 02:11

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

عبر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن رضاه بمستوى فريقه بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بالفوز على يوفنتوس بهدف دون رد.

وقال ألونسو عقب المباراة عبر DAZN: "كانت البداية حماسية للغاية، نلعب مباراة كل 3 أيام ونتطور من مباراة إلى أخرى، مواجهة اليوم كانت جيدة عرفنا كيف نستغل المساحات ومن هنا تطورنا في اللعب، عليك أن تعرف كيف تنافس وهذه هي سمة ريال مدريد اجتهد وافعل ما عليك وهذا ما فعلناه اليوم".

أخبار متعلقة:
فالفيردي: سعداء من أجل جونزالو.. وهذه تعليمات تشافي ألونسو كورتوا: مباراة يوفنتوس لم تكن سهلة بسبب الظروف الجوية

وأضاف "استمعت إلى أنشيلوتي وقال إن الفريق افتقر إلى التوازن في الموسم الماضي، وكلما زادت الجماعية كان ذلك أفضل وهذا هو الطريق الذي نريده لكأس العالم ولمستقبل هذه المرحلة الجديدة".

وأكمل "جونزالو جارسيا؟ كنت أعرفه جيدا لن أقول إنني توقعت منه تسجيل 3 أهداف في 4 مباريات لكنه يساعد الفريق بالكامل كثيرا ويسجل أهدافا حاسمة وأنا أثق فيه".

وأردف "أرنولد؟ لقد لعب 500 عرضية طوال مسيرته إنه لاعب رائع وقادم للمنافسة".

وعن فالفيردي قال: "من الواضح أنه يُسهل حياتي هنا كثيرا، إنه لاعب من طراز رفيع ومتكامل للغاية ويتقن كل شيء ويتمتع بالشجاعة والقيادة على أرض الملعب ويلهم زملائه، أنا سعيد جدا بالتواجد مع هذا العدد الكبير من اللاعبين الرائعين خاصة فالفيردي".

وأتم تصريحاته بالحديث عن مبابي قائلا: "أعتقد أنه سيتحسن كثيرا يوم السبت، لا يزال أمامنا بضعة أيام وسأتحدث معه بشأن ذلك وأنا أثق به".

ويلعب ريال مدريد في دور الثمانية ضد الفائز من بوروسيا دورتموند الألماني ومونتيري المكسيكي.

ريال مدريد تشابي ألونسو كأس العالم للأندية
نرشح لكم
كورتوا: من يصدق ما يقال على تويتر عن كأس العالم لا يفهم كرة القدم مباشر كأس العالم للأندية – دورتموند (2)-(0) مونتيري.. إنذار لـ بيلينجهام التشكيل – بيلينجهام يقود دورتموند ضد راموس مع مونتيري جونزالو جارسيا: رونالدو قدوتي.. وبهذه الطريقة سجلت في يوفنتوس فالفيردي: سعداء من أجل جونزالو.. وهذه تعليمات تشافي ألونسو كورتوا: مباراة يوفنتوس لم تكن سهلة بسبب الظروف الجوية رأسية جارسيا تقود ريال مدريد للفوز على يوفنتوس والتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية انتهت كأس العالم للأندية - ريال مدريد (1)-(0) يوفنتوس.. إلى ربع النهائي
أخر الأخبار
كورتوا: من يصدق ما يقال على تويتر عن كأس العالم لا يفهم كرة القدم 25 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية – دورتموند (2)-(0) مونتيري.. إنذار لـ بيلينجهام 44 دقيقة | كأس العالم للأندية
التشكيل – بيلينجهام يقود دورتموند ضد راموس مع مونتيري ساعة | كأس العالم للأندية
جونزالو جارسيا: رونالدو قدوتي.. وبهذه الطريقة سجلت في يوفنتوس ساعة | كأس العالم للأندية
إلياس الجلاسي يعود للملعب التونسي ساعة | ميركاتو
كرة سلة – الأردن يفوز على تونس في افتتاح البطولة العربية للسيدات 2 ساعة | كرة سلة
ألونسو: فالفيردي لاعب متكامل وريال مدريد يتحسن من مباراة إلى أخرى 2 ساعة | كأس العالم للأندية
فالفيردي: سعداء من أجل جونزالو.. وهذه تعليمات تشافي ألونسو 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري
/articles/508468/ألونسو-فالفيردي-لاعب-متكامل-وريال-مدريد-يتحسن-من-مباراة-إلى-أخرى