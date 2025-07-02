ألونسو: فالفيردي لاعب متكامل وريال مدريد يتحسن من مباراة إلى أخرى

عبر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن رضاه بمستوى فريقه بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بالفوز على يوفنتوس بهدف دون رد.

وقال ألونسو عقب المباراة عبر DAZN: "كانت البداية حماسية للغاية، نلعب مباراة كل 3 أيام ونتطور من مباراة إلى أخرى، مواجهة اليوم كانت جيدة عرفنا كيف نستغل المساحات ومن هنا تطورنا في اللعب، عليك أن تعرف كيف تنافس وهذه هي سمة ريال مدريد اجتهد وافعل ما عليك وهذا ما فعلناه اليوم".

وأضاف "استمعت إلى أنشيلوتي وقال إن الفريق افتقر إلى التوازن في الموسم الماضي، وكلما زادت الجماعية كان ذلك أفضل وهذا هو الطريق الذي نريده لكأس العالم ولمستقبل هذه المرحلة الجديدة".

وأكمل "جونزالو جارسيا؟ كنت أعرفه جيدا لن أقول إنني توقعت منه تسجيل 3 أهداف في 4 مباريات لكنه يساعد الفريق بالكامل كثيرا ويسجل أهدافا حاسمة وأنا أثق فيه".

وأردف "أرنولد؟ لقد لعب 500 عرضية طوال مسيرته إنه لاعب رائع وقادم للمنافسة".

وعن فالفيردي قال: "من الواضح أنه يُسهل حياتي هنا كثيرا، إنه لاعب من طراز رفيع ومتكامل للغاية ويتقن كل شيء ويتمتع بالشجاعة والقيادة على أرض الملعب ويلهم زملائه، أنا سعيد جدا بالتواجد مع هذا العدد الكبير من اللاعبين الرائعين خاصة فالفيردي".

وأتم تصريحاته بالحديث عن مبابي قائلا: "أعتقد أنه سيتحسن كثيرا يوم السبت، لا يزال أمامنا بضعة أيام وسأتحدث معه بشأن ذلك وأنا أثق به".

ويلعب ريال مدريد في دور الثمانية ضد الفائز من بوروسيا دورتموند الألماني ومونتيري المكسيكي.