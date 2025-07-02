فالفيردي: سعداء من أجل جونزالو.. وهذه تعليمات تشافي ألونسو

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

أثنى فيديريكو فالفيردي قائد ريال مدريد على جونزالو جارسيا مهاجم الفريق الملكي الشاب.

وحقق ريال مدريد الفوز على يوفنتوس بهدف نظيف، سجله جونزالو جارسيا ليقود فريقه إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح فالفيردي في تصريحات تليفزيونية لـ DAZN عقب تخطي عقبة يوفنتوس: "قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم قوي، كان لدينا الكثير من الفرص التي حاولنا استغلالها حتى تمكنا من تسجيل هدف".

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وعن تألق جونزالو جارسيا، رد "هو لاعب من المجموعة، يشارك بشكل رائع ويستغل كل الفرص، وسعداء من أجل وعلينا أن نحييه".

وتحدث فالفيردي عن تعليمات تشابي ألونسو بين الشوطين: "دائما يوصينا بالاستحواذ على الكرة واللعب الجماعي ومحاولة استغلال أخطاء الخصم".

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، حتى نجح جونالو جارسيا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 54 برأسية بعد عرضية من ترنت ألكسندر أرنولد.

وساهم جونزالو جارسيا بـ4 أهداف، بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف في 4 مباريات خاضها مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وأتم فالفيردي حديثه عن حمله شارة قيادة ريال مدريد: "أساعد الفريق وأقدم كل ما لدي، لأنها مسؤولية أن تكون قائدا للفريق، وتعطي الأوامر للاعبين، وتتحمل المسؤولية".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إمام بروسيا دورتموند الألماني أو مونتيري المكسيكي.

ويلتقي الفريقان في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وتصدر ريال مدريد المجموعة الثامنة في البطولة رصيد 7 نقاط بفوزين أمام سالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي، فيما تعادل أمام الهلال السعودي.

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