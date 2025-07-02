كورتوا: مباراة يوفنتوس لم تكن سهلة بسبب الظروف الجوية

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، أن مواجهة يوفنتوس في كأس العالم للأندية كانت صعبة.

وحقق ريال مدريد الفوز على يوفنتوس بهدف نظيف، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وأوضح كورتوا في تصريحات تليفزيونية لـ DAZN: " كان لدينا بعض الفرص وكان علينا أن نستغلها".

وأضاف "قمنا باستغلال كل الفرص المتاحة قدر المستطاع، وأضعنا البعض".

وعن المنافس المفضل له في ربع النهائي، رد كورتوا: "الفريقان مختلفان أحدهما من أوروبا والآخر من المكسيك".

ويلتقي بروسيا دورتموند الألماني أمام مونتيري المكسيكي في ختام مواجهات دور الـ16 بكأس العالم للأندية الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وعن مشاركته في البطولة، رد كورتوا معلقا "نحاول دائما إحراز الأهداف والفوز بالمباريات، بالطبع البطولة جيدة، المباراة ليست سهلة كما كان متوقعا بسبب الظروف الجوية،

دائما أكون متحمس للمشاركة في بطولات من هذا النوع".

وتصدر ريال مدريد المجموعة الثامنة في البطولة رصيد 7 نقاط بفوزين أمام سالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي، فيما تعادل أمام الهلال السعودي.