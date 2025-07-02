منتخب الناشئين يبدأ استعداداته لكأس العالم في قطر

بدأ منتخب مصر تحت 17 سنة، تحت قيادة أحمد الكاس المدير الفني للفريق، استعداداته لكأس العالم للناشئين.

وخاض منتخب مصر مرانه الأول يوم الثلاثاء، بملاعب مركز المنتخبات الوطنية في مقر اتحاد الكرة بمدينة 6 أكتوبر.

وناقش أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد إبراهيم المدرب العام، خطة الإعداد مع عبد الرحمن عيسى المعد البدني للمنتخب.

وتضمن المران الأول تقسيم التدريبات على مرحلتين، الأولى بدنية، ثم خوض اللاعب تدريبات بالكرة في المرحلة الثانية.

وحضر عصام الحضري المشرف على حراس منتخبات الشباب والناشئين في اتحاد الكرة، المران الأول.

واجتمع الحضري مع أحمد فوزي مدرب حراس منتخب الناشئين، للتنسيق بشأن الحصة التدريبية للحراس.

ويقام كأس العالم في قطر خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر القادم، بمشاركة 48 منتخبا.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

وتأهل منتخب مصر للناشئين لكأس العالم بعد الفوز على حساب أنجولا 2-1 في ملحق كأس الأمم الإفريقية المؤهلة للمونديال.