تقرير سويدي: الفلسطيني آدم كايد يصل القاهرة خلال أسبوع للتعاقد مع الزمالك

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 00:35

كتب : FilGoal

آدم كايد

كشف موقع expressen السويدي عن اقتراب آدم كايد لاعب بريدا الهولندي من الانتقال للزمالك.

اللاعب الفلسطيني المولود في السويد سيصل القاهرة الأسبوع المقبل من أجل الخضوع للفحص الطبي في الزمالك وفقا للموقع.

ويلعب كايد مع بريدا منذ 2023 بعد الانضمام قادما من هيلسينبورجس السويدي.

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وخلال الموسم الماضي شارك صاحب الـ 23 عاما مع بيردا في 17 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا.

وسبق لكايد المشاركة في 4 مباريات بقميص منتخب فلسطين وصنع ثلاثة أهداف خلالهم.

ويلعب كايد في مركز الجناح الأيسر.

وسبق للجناح الفلسطيني المشاركة مع منتخبات الأعمار السنية للسويد قبل أن يلعب مع منتخب فلسطين الأول.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع البلجيكي يانيك كاراسكو لتدريب الفريق في الموسم المقبل خلفا لأيمن الرمادي.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري المصري ليتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

آدم كايد الزمالك بريدا
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