رأسية جارسيا تقود ريال مدريد للفوز على يوفنتوس والتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية

تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على يوفنتوس بهدف دون مقابل.

أقيمت المباراة على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي.

وسجل هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة اللاعب جونزالو جارسيا.

وبهذا الهدف، رفع جارسيا رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة، بالإضافة إلى صناعة هدف آخر.

وسيلعب ريال مدريد مباراته في ربع النهائي ضد الفائز من مواجهة بوروسيا دورتموند ومونتيري.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثنائي هجومي مكون من جونزالو جارسيا وفينيسيوس جونيور، بينما شارك كولو مواني في التشكيل الأساسي ليوفنتوس.

أحداث المباراة

سيطر ريال مدريد على مجريات اللقاء منذ البداية، لكن الفرصة الخطيرة الأولى كانت من نصيب كولو مواني، الذي أهدر انفرادًا بالمرمى في الدقيقة السابعة.

ورد ريال مدريد في الدقيقة 29 بانفراد من بيلينجهام، لكن الحارس دي جريجوريو تألق في التصدي.

وتألق الحارس الإيطالي من جديد، بعدما تصدى لتسديدة رائعة من فيديريكو فالفيردي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وفي الشوط الثاني، كان فالفيردي أيضًا صاحب أول محاولة بعد دقيقة واحدة من البداية، لكن كرته مرت بجوار المرمى.

واصل دي جريجوريو التألق، وتصدى لمحاولتين من أردا جولر وبيلينجهام.

وفي الدقيقة 54، فك جارسيا شفرة شباك دي جريجوريو برأسية رائعة، بعد عرضية متقنة من ترينت أليكساندر أرنولد، ليسجل الهدف الأول.

وشهدت الدقيقة 67 مشاركة كيليان مبابي للمرة الأولى في البطولة، بعد نزوله كبديل لجونزالو جارسيا.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف جديد في الشوط الثاني، لكن دون فرص خطيرة تُذكر.

وحصل فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز، أصبح ريال مدريد سابع فريق يتأهل إلى ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة.

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