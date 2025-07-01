بعد الكشف عن قرعة الدوري.. تعرف على موعد مباراتي الكلاسيكو

ألونسو: فالفيردي لاعب متكامل وريال مدريد يتحسن من مباراة إلى أخرى

الكشف عن قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2025/2026

الأول.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع ماتيو روجيري من أتالانتا