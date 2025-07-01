الكشف عن قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2025/2026

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 23:28

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإسباني

أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2025/2026.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد في الجولة الأولى على ملعب سانتياجو برنابيو، يبنما يلتقي برشلونة مع مايوركا.

ويلعب برشلونة أول 3 مباريات في الدوري خارج ملعبه لحين الانتهاء من افتتاح ملعب كامب نو بعد التجديد.

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ويلعب برشلونة مبارياته الثلاث الأولى ضد ليفانتي ورايو فايكانو مايوركا.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي.

أتلتيك بلباو × إشبيلية.

سيلتا فيجو × خيتافي.

جيرونا × رايو فايكانو.

إسبانيول × أتليتكو مدريد.

ريال مايوركا × برشلونة.

إلتشي × ريال بيتيس.

ريال مدريد × أوساسونا.

فالنسيا × ريال سوسيداد.

فياريال × ريال أوفييدو.

بينما يختتم ريال مدريد الدوري بمواجهة بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو، في المقابل سيلعب برشلونة مع فالنسيا خارج ملعبه.

وجاءت مباريات الجولة الأخيرة كالتالي:

ديبورتيفو ألافيس × رايو فايكانو.

سيلتا فيجو × إشبيية.

خيتافي × أوساسونا.

ريال بيتيس × ليفانتي.

إسبانيول × ريال سوسيداد.

ريال مايوركا × ريال أوفييدو.

ريال مدريد × أتلتيك بلباو.

فالنسيا × برشلونة.

فياريال × أتليتكو مدريد.

جيرونا × إلتشي.

وكان برشلونة قد توج بلقب النسخة الماضية من الدوري الإسباني.

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