الكشف عن قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2025/2026
الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 23:28
كتب : FilGoal
أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2025/2026.
وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد في الجولة الأولى على ملعب سانتياجو برنابيو، يبنما يلتقي برشلونة مع مايوركا.
ويلعب برشلونة أول 3 مباريات في الدوري خارج ملعبه لحين الانتهاء من افتتاح ملعب كامب نو بعد التجديد.
ويلعب برشلونة مبارياته الثلاث الأولى ضد ليفانتي ورايو فايكانو مايوركا.
وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:
ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي.
أتلتيك بلباو × إشبيلية.
سيلتا فيجو × خيتافي.
جيرونا × رايو فايكانو.
إسبانيول × أتليتكو مدريد.
ريال مايوركا × برشلونة.
إلتشي × ريال بيتيس.
ريال مدريد × أوساسونا.
فالنسيا × ريال سوسيداد.
فياريال × ريال أوفييدو.
بينما يختتم ريال مدريد الدوري بمواجهة بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو، في المقابل سيلعب برشلونة مع فالنسيا خارج ملعبه.
وجاءت مباريات الجولة الأخيرة كالتالي:
ديبورتيفو ألافيس × رايو فايكانو.
سيلتا فيجو × إشبيية.
خيتافي × أوساسونا.
ريال بيتيس × ليفانتي.
إسبانيول × ريال سوسيداد.
ريال مايوركا × ريال أوفييدو.
ريال مدريد × أتلتيك بلباو.
فالنسيا × برشلونة.
فياريال × أتليتكو مدريد.
جيرونا × إلتشي.
وكان برشلونة قد توج بلقب النسخة الماضية من الدوري الإسباني.