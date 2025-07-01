مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نفاضل بين موعدين لإقامة السوبر المصري

يدرس اتحاد الكرة المواعيد المقترحة موعد إقامة السوبر المصري للموسم الجديد.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن الاتحاد يفاضل بين أواخر أكتوبر، أو بدايات نوفمبر المقبلين لإقامة السوبر.

وأوضح المصدر: "هناك صعوبة لإقامة كأس السوبر في أغسطس أو سبتمبر".

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز هو الأقرب للمشاركة بالكارت الذهبي.

ولم يتقدم الاتحاد الإماراتي بأي خطاب رسمي لنظيره المصري للاعتذار عن عدم استضافة البطولة حتى الآن، حسبما أشيع في وقت سابق.

فيما يسعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم للحصول على استضافة كأس السوبر المصري الموسم المقبل.

وذكر صالح المجروب الأمين العام للاتحاد الكويتي في تصريحات للقناة الأولى: "في حالة إقامة السوبر المصري في الكويت، فسيقام إما في نوفمبر 2025 أو في شهر يناير 2026".

وحسبما علم FilGoal.com فإنه تم التوصل لاتفاق لإقامة أكبر عدد من المباريات خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتجهيز اللاعبين.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق نية رابطة الأندية إقامة 5 جولات من مسابقة الدوري في شهر أغسطس، قبل التوقف الدولي في شهر سبتمبر.

ويلتقي المنتخب المصري أمام إثيوبيا 1 سبتمبر، وبوركينا فاسو 8 سبتمبر، قبل مواجهة جيبوتي 6 سبتمبر، وغينيا بيساو 13 أكتوبر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويقام الموسم الجديد للدوري بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط، وصعود 3 فرق وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية.