بيلد: بايرن ميونخ يجهز عرضه الأول لـ لويس دياز

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 23:07

كتب : FilGoal

لويس دياز

أوضحت وسائل الإعلام الألمانية، أن بايرن ميونخ الألماني يستعد لتقديم العرض الأول لليفربول الإنجليزي للحصول على خدمات الكولومبي لويس دياز.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية، أن المدير الرياضي لبايرن ميونخ ماكس إيبرل يجهز العرض الرسمي الأول للريدز، وذلك للحصول على خدمات المهاجم الكولومبي.

ويبحث بايرن ميونخ في هذا السوق عن تعزيز فريقه بالجناح الكولومبي بعد فشل إدارة الفريق في إقناع نيكو ويليامز بالانضمام لهم.

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ويعمل بايرن ميونخ لحسم الصفقة في هذه الفترة قبل بداية الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وذلك ليستعد اللاعب جيدًا لانطلاق الموسم الجديد مع الفريق البافاري.

وينتهي عقد لويس دياز مع الريدز صيف 2027.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان في الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية وذلك بعدما تخطى فلامنجو البرازيلي برباعية مقابل هدفين.

وتأهل بايرن ميونخ لهذا الدور بعدما حصل على وصافة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، في المجموعة التي ضمت كل من: بنفيكا وبوكاجونيورز وأوكلاند سيتي

ليفربول بايرن ميونيخ لويس دياز
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