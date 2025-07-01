خبر في الجول - رابطة الأندية تدرس تعديلات على عقوبات الجماهير في الموسم الجديد

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 22:54

كتب : محمد جمال

غزل المحلة ضد حرس الحدود

تدرس رابطة الأندية إجراء تعديلات على عقوبات الجماهير في لائحة الموسم الجديد 2025 - 2026.

وعلم FilGoal.com أن الرابطة تدرس توقيع العقوبات على الجماهير بشكل فردي على الشخص المعني بالأمر الذي ارتكب الفعل الخاطئ.

وتبحث الرابطة في عقوبات الجماهير للموسم الجديد، أن يكون حرمان الفريق من جماهيره بعد نفاد جميع العقوبات الممكنة.

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وكانت عقوبات الموسم الماضي للجماهير في لائحة 2024 - 2025، كالتالي:

السباب الجماعي:

لفت نظر وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - منع المتواجدين و200 ألف جنيه في المرة الثانية - مباراتان بدون جمهور وغرامة 200 ألف جنيه في المرة الثالثة - مع منع المشجع المعاقب للمرة الثالثة من حضور جميع مسابقات الرابطة لنهاية الموسم.

استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان:

لفت نظر وغرامة 50 ألف جنيه

استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان بما يؤدي لإيقاف المباراة:

لفت نظر و100غرامة ألف جنيه.

إلقاء الألعاب النارية أو قنابل الدخان داخل الملعب:

لفت نظر و100غرامة ألف جنيه.

قذف زجاجات المياه أو أي أشياء صلبة داخل الملعب على الحكام أو مسؤولي المباراة:

لفت نظر و100غرامة ألف جنيه.

اقتحام الجماهير لملعب المباراة:

خسارة الفريق المنتمي له الجمهور المقتحم 3-0 وغرامة 100 ألف جنيه.

إتلاف الجماهير للاستاد:

لفت نظر وغرامة 100 ألف جنيه وتحمل النادي لتكاليف إصلاح الاستاد.

*في حال تكرار أي مخالفة مما سبق يُعاقب النادي بإقامة مباراة بدون جمهور وغرامة 200 ألف جنيه.

* يحق لرابطة الأندية اتخاذ ما تراه مناسبا من عقوبات على الجماهير المتسببة بخرق البنود الموضحة أعلاه فرديا أو جماعيا بخلاف ما ورد في اللائحة، ولها السلطة بمعاقبة الجماهير لمدد غير محددة أو إقامة المباريات بدون جمهور.

الدوري المصري لائحة عقوبات عقوبة الجماهير
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