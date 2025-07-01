 كوريري ديلو سبورت: ليفربول يرفض عرض نابولي الثاني لداروين نونيز

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية عن رفض ليفربول عرضًا جديدًا من نابولي الإيطالي للتعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق.

وأفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت أن نابولي تقدم بعرض جديد وصلت قيمته إلى 60 مليون يورو، لكن ليفربول رفض العرض ويطالب بمبلغ أكبر للاستغناء عن داروين نونيز.

ويبحث نابولي عن تعزيز صفوفه من أجل المنافسة في الموسم الجديد على كافة البطولات القارية والمحلية، والحفاظ على لقب الدوري الإيطالي.

وكان نابولي قد قدّم عرضه الأول لليفربول بقيمة أقل (لم تُذكر قيمته بدقة)، لكن إدارة الريدز رفضته بشكل مباشر.

وتنتظر إدارة ليفربول عرضًا جديدًا من نابولي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتهي عقد نونيز مع ليفربول في صيف 2028.

وكان اللاعب قد حقق مع الريدز في الموسم الماضي لقب الدوري الإنجليزي رقم 20 في تاريخ النادي.

وانضم نونيز إلى ليفربول قادمًا من بنفيكا في عام 2022 مقابل 85 مليون يورو.

ومنذ انضمامه، شارك نونيز في 143 مباراة، سجل خلالها 40 هدفًا، وصنع 26 هدفًا آخر.