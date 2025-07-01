انتهت كأس العالم للأندية - ريال مدريد (1)-(0) يوفنتوس.. إلى ربع النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد يوفنتوس في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية.

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نهاية المباراة

ق67. كيليان مبابي يشارك بدلا من جونزالو جارسيا.

ق53. جوووووووول أول لريال مدريد عن طريق جونزالو جارسيا برأسية بعد عرضية من أليكساندر أرنولد.

ق52. دي جريجوريو يتألق من جديد ويمنع تسديدة من بيلينجهام.

ق46. محاولة أولى في الشوط الثاني من فيديريكو فالفيردي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. دي جريجوريو يتألق أمام تسديدة صاروخية من فالفيردي.

ق29. إنقاذ من على خط مرمى يوفنتوس بعد انفراد من جود بيلينجهام.

ق7. كولو مواني يهدر انفرادا بمرمى تيبو كورتوا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل