انتهت كأس العالم للأندية - ريال مدريد (1)-(0) يوفنتوس.. إلى ربع النهائي
الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد يوفنتوس في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق67. كيليان مبابي يشارك بدلا من جونزالو جارسيا.
ق53. جوووووووول أول لريال مدريد عن طريق جونزالو جارسيا برأسية بعد عرضية من أليكساندر أرنولد.
ق52. دي جريجوريو يتألق من جديد ويمنع تسديدة من بيلينجهام.
ق46. محاولة أولى في الشوط الثاني من فيديريكو فالفيردي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46. دي جريجوريو يتألق أمام تسديدة صاروخية من فالفيردي.
ق29. إنقاذ من على خط مرمى يوفنتوس بعد انفراد من جود بيلينجهام.
ق7. كولو مواني يهدر انفرادا بمرمى تيبو كورتوا.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
ألونسو: فالفيردي لاعب متكامل وريال مدريد يتحسن من مباراة إلى أخرى فالفيردي: سعداء من أجل جونزالو.. وهذه تعليمات تشافي ألونسو كورتوا: مباراة يوفنتوس لم تكن سهلة بسبب الظروف الجوية رأسية جارسيا تقود ريال مدريد للفوز على يوفنتوس والتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية التشكيل - فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد.. وفلاهوفيتش على مقاعد بدلاء يوفنتوس بي بي سي: مقترح بتمديد الاستراحة إلى 20 دقيقة.. وإقامة نهائي مونديال أمريكا 9 صباحا بيرناردو سيلفا: كان لدينا طموح كبير في كأس العالم للأندية.. لكن الهلال عاقبنا بعد الفوز على سيتي.. مكافآت مالية ضخمة لـ الهلال من كأس العالم للأندية