الأول.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع ماتيو روجيري من أتالانتا

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

ماتيو روجيري

أعلن أتليتكو مدريد تعاقده مع ماتيو روجيري لاعب أتالانتنا.

ووقع الظهير الأيسر على عقد مع الفريق الإسباني حتى عام 2030.

وفقا للصحفي فابريزيو رومانو فإن الصفقة كلفت أتليتكو مدريد 17 مليون يورو و3 ملايين كإضافات.

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وتكون اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في أكاديمية أتالانتا قبل أن يخرج معارا إلى سالرنيتانا في صيف 2021.

واستقر الظهير الأيسر في فريق مدينة بيرجامو في صيف 2022.

وشارك روجيري في 38 مباراة ولم يسجل أي هدف بينما صنع 3 أهداف.

وكان أتليتكو مدريد قد اتفق مع ريال بيتيس لبيع لاعبه رودريجو ريكيلمي.

وغادر أتليتكو مدريد كأس العالم للأندية من الدور الأول، وذلك بسبب فارق الأهداف بعدما تساوى مع سان جيرمان وبوتافوجو في عدد النقاط.

وأصبح روجيري أول تعاقدات أتلتيتكو مدريد الصيفية لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل.

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