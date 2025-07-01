بورتو يبدأ مفاوضات فسخ عقد مدربه

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 21:28

كتب : FilGoal

مارتن أنسيلمي - مدرب بورتو

أعلن نادي بورتو البدء في مفاوضات فسخ تعاقده مع مدربه مارتن أنسيلمي.

ويأتي ذلك بعد الأداء المخيب للآمال الذي قدمه الفريق خلال كأس العالم للأندية.

وفي حال إقالة أنسيلمي، ستكون المباراة الأخيرة التي خاضها ضد الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

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ولم يتمكن الفريق البرتغالي من التأهل لدور الـ16 بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته وصعد بالميراس وإنتر ميامي.

ويمتد عقد مارتن أنسيلمي مع بورتو حتى صيف 2027.

وتولى الأرجنتيني قيادة الفريق في يناير 2025.

وودع بورتو منافسات كأس العالم للأندية من الدور الأول، وذلك بعد تحقيق تعادلين وهزيمة أمام إنتر ميامي.

ووقع بورتو في المجموعة الأولى التي ضمت الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس.

وتمكن الفريق من تسجيل 5 أهداف واستقبل 6 أهداف.

وتعرّض الفريق البرتغالي لاستقبال عنيف من جماهيره، حيث عبروا عن غضبهم الكبير من الخروج مبكرًا، وطالبوا الإدارة بالاستقالة.

مارتن أنسيلمي بورتو
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