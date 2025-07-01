خبر في الجول - "فارق الأهداف يحسم الدور الأول والمواجهات في الثاني".. تعديلات الرابطة بالموسم الجديد

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 21:12

كتب : محمد جمال

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

استقرت رابطة الأندية على تحديد معايير ترتيب فرق الدوري في حالة التعادل في النقاط بلائحة الموسم الجديد 2025 - 2026.

وعلم FilGoal.com أن الرابطة استقرت على تطبيق معيار فارق الأهداف "الفارق بين الأهداف المسجلة والمستقبلة" لتحديد ترتيب الفرق في مباريات الدور الأول بالموسم الجديد.

كما استقرت الرابطة على تطبيق معيار المواجهات المباشرة في ترتيب الفرق بالدور الثاني، حسبما علم FilGoal.com.

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وكشف مصدر من رابطة الأندية عن السبب وراء اللجوء لمعيارين مختلفين: "الرابطة اتخذت قرار معيار المواجهات المباشرة في الدور الثاني فقط، نظرا لأن الفرق ستكون خاضت وقتها مواجهتي ذهاب وإياب، وبالتالي سيكون ممكنا اللجوء لذلك المعيار".

وسيقام دوري الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقا، حيث تخوض الفرق الدور الأول بشكل طبيعي.

وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني، بواقع مجموعة لتحديد البطل والفرق المؤهلة إفريقيا، ومجموعة للهبوط.

ويهبط الموسم الجديد 4 فرق، على أن يتأهل 3 فرق من دوري المحترفين، ليصبح الموسم التالي 20 فريقا.

وينطلق دوري الموسم الجديد في أغسطس المقبل، على أن ينتهي في شهر مايو 2025 قبل انطلاق كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية.

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