خبر في الجول - الزمالك يطالب رابطة الأندية بتعديل البند 63 وعقوبة الانسحاب تنفيذا لقرار التظلمات

طالب نادي الزمالك، من رابطة الأندية المحترفة تعديل لائحة الموسم الجديد 2025 - 2026.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك خاطب الرابطة لتنفيذ قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة، بتعديل البند الخاص بعدم الاستئناف على قرارات الرابطة وهو البند رقم 63.

كما طالب الزمالك في خطابه بالتأكيد على خصم 6 نقاط كعقوبة الانسحاب من المباريات.

وأوصت لجنة التظلمات بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة وتعديل البند 14.7 بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم، في قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الموسم الماضي. طالع قرارات لجنة التظلمات بالضغط هنا

وتنص المادة 63 على الآتي:

1 يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية او التحكيمية.

2 يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة او الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها او استئنافها امام أي من الجهات القضائية او التحكيمية.

3.63 لمجلس إدارة الرابطة وإدارة المسابقات حق تفسير مواد اللائحة ولا يجوز الاعتراض عليها او استئنافها امام أي من الجهات القضائية او التحكيمية.

ماذا تعني المادة 63؟ مجلس إدارة الرابطة من حقه إصدار قرارات نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها، ويحق له اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة ولا يجوز الاستئناف عليها أمام الجهات القضائية أو التحكيمية.

المادة 17.4

في حال تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة يمنح حكم المباراة مهلة لمدة 15 دقيقة وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الأخر فائزا بالمباراة بنتيجة 3-0.

طالبت لجنة التظلمات بتعديل هذه المادة من لا رابطة الاندية بشأن الانسحاب من المباراة بخصم ستة نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم مع إضافة المادة 17.8 إليها حفاظاً على الأموال وانتظاماً للمسابقات واحتراماً للجماهير والذي ينص على:

"إذا اعتبر فريق منسحبا من المباراة واستكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقا لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 3 / صفر بالإضافة إلى خصم عدد ” 3 " نقاط من رصيده بخالف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا ت الحق في الاستعانة بما تراه في لتقرير الحكم والمراقبين وإدارة المسابقات هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار وفقا ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية لائحة وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق".

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد شهر أغسطس المقبل، لينتهي في مايو 2026 قبل انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية.

واحتل الزمالك المركز الثالث الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري.