تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية.. بشكتاش يعلن وصول أبراهام إلى أسطنبول

أعلن نادي بشكتاش وصول تامي أبراهام لاعب روما إلى أسطنبول.

وكشف النادي عبر موقعه أن المهاجم يستعد لإجراء الفحوصات الطبية قبل الانضمام بشكل رسمي قادما من روما.

وحسب التقارير الإخبارية فإن قيمة الإعارة تبلغ مليوني يورو مع بند إلزامية الشراء نهاية الموسم مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني يورو كمكافآت.

وقضى اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 27 عاما الموسم الماضي معارا إلى ميلان.

وشارك أبراهام في 45 مباراة في جميع البطولات مسجلا 10 أهداف وصنع 7 آخرين.

وكان روما قد تعاقد مع أبراهام قادما من تشيلسي في صيف 2021 مقابل 41 مليون يورو وتدرب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويتولى النرويجي أولي جونار سولشاير تدريب بشكتاش منذ يناير الماضي ويمتد تعاقد حتى صيف 2026.