التشكيل - فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد.. وفلاهوفيتش على مقاعد بدلاء يوفنتوس

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 20:34

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

كشف تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

واختار ألونسو البدء بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة سالزبورج الأخيرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويبدأ ريال مدريد بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دين هويسن - فران جارسيا

الوسط: جود بيلينجهام - أوريلين تشاوميني - فيديريكو فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - أردا جولر - جونزالو جارسيا

وعلى مقاعد البدلاء: لونين - كارفخال - ميليتاو - كيليان مبابي - لوكا مودريتش - رودريجو - لوكاس فاسكيز - سيبايوس - براهيم دياز - جاكوب - يوسف لخديم - أسينسيو - تشيما أندريس- فيكتور مينوز - ماريو مارتن.

أما إيجور تودور، المدير الفني لفريق يوفنتوس، فاختار البدء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو

الدفاع: بيير كالولو - دانييلي روجاني - لويد كيلي

الوسط: ألبرتو كوستا - مانويل لوكاتيلي - تورام - كامبياسو

الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو - راندال كولو مواني - كينان يلديز.

وقرر تودور الإبقاء على فلاهوفيتش، وماكيني، وويا، ودوجلاس لويز على مقاعد البدلاء.

واحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الثامنة والأخيرة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما احتل يوفنتوس المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة بروسيا دورتموند الألماني أمام مونتيري المكسيكي.

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