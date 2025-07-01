بعدما أودع زينيت الشرط الجزائي لـ فلامنجو.. تقرير: النصر يزاحم بقوة لضم جيرسون

دخل النصر في منافسة نارية مع زينيت سان بطرسبورج الروسي للتعاقد مع جيرسون لاعب فلامنجو البرازيلي.

وحسب موقع جلوبو البرازيلي فإن زينيت أودع قيمة الشرط الجزائي للاعب الوسط البالغ 25 مليون يورو في حساب فلامنجو.

وأفاد الموقع أن اللاعب البرازيلي تلقى اتصالات من جورج جيسوس المدرب المقبل للنصر لإقناعه تغيير وجهته.

ووفقا للموقع فإن النصر عرض عليه ضعف ما سيتقاضاه في زينيت وذلك جعله يفضل العرض السعودي حتى الآن.

ويستعد النصر لإعلان جيسوس مدربا جديدا للفريق خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي العائد إلى بلاده من بوابة فيورنتينا في ولاية ثانية.

وشارك جيرسون رفقة فلامنجو في كأس العالم للأندية تحت قيادة فيليبي لويز.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 28 عاما 28 مباراة رفقة فريقه في الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

وكان فلامنجو تعاقد مع جيرسون قادما من مارسيليا مقابل 15 مليون يورو في شتاء 2023.