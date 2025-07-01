بي بي سي: مقترح بتمديد الاستراحة إلى 20 دقيقة.. وإقامة نهائي مونديال أمريكا 9 صباحا

ذكرت شبكة بي بي سي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يجب أن يفكر في إقامة نهائي كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية الساعة التاسعة صباحا.

ونقلت بي بي سي عن مايك تيبتون، الأستاذ بجامعة بورتسموث، قوله إن اللاعبين يعانون من ظروف قاسية في بعض مباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، والتهديدات المحتمل أن تواجه بطولة كأس العالم 2026.

وارتفعت درجة الحرارة في مدينة نيويورك الواقعة في شرق أمريكا الشمالية إلى 39 درجة مئوية، في رقم قياسي يحدث لأول مرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الواقع في المدينة 8 مباريات في كأس العالم، وبينهم المباراة النهائية.

وأوضحت بي بي سي أن الكشف عن مواعيد انطلاق المباريات سيكون بعد إجراء القرعة في ديسمبر 2025، ولكن مصادر كشفت لـ بي بي سي، أن المباريات ستنطلق في الأوقات التالية: 12 ظهرًا، و3 عصرًا، بالإضافة إلى الساعة السادسة والتاسعة مساءً، نظرا نظرا لمصالح البث والمعلنين والرعاة.

وأشارت بي بي سي أن المخاطر الصحية لن تكون على اللاعبين فحسب، بل تشمل أيضًا الحكام والمتفرجين، وكثير منهم أقل لياقة بكثير، مما قد يردي إلى إيقاف الكثير من المباريات، ولذلك يجب أن تعيد فيفا التفكير في مكان وزمان إقامة كأس العالم.

ووصف فينسنت جوتبارج المدير الطبي للاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو"، بطولة كأس العالم للأندية بـ "نداء الاستيقاظ".

وطالب المدير الطبي في مؤتمر صحفي بوجوب تمديد فترات الراحة بين الشوطين لمدة 20 دقيقة في ظل الحرارة الشديدة في ظل أن تأجيل المباريات بسبب الحرارة في كأس العالم سيكون أكثر صعوبة من تأجيله في دوري محلي.، نظرا لتأثيره على المصالح التجارية.

وقدم فيفا إرشادات متعلقة بالحرارة، بضرورة فرض فترتي راحة خلال الشوطين إذا تجاوزت درجة الحرارة 32 درجة مئوية.

وفي المقابل، يرى "فيفبرو" ضرورة تطبيق فترات راحة بمجرد تجاوز درجة حرارة الطقس 28 درجة مئوية، وتأجيل المباراة إذا تجاوزت درجة الحرارة 32 درجة مئوية.

وستصل درجة الحرارة في 14 ملعب من أصل 16 ستستضيف كأس العالم 2026 إلى مستويات خطيرة، في ظل عدم وجود ملاعب مكيفة ومغطاة، ، فيما حذر فيفبرو "انطلاق المباريات بعد الظهر في 6 ملاعب (كانساس سيتي، ميامي، مونتيري، هيوستن، دالاس، وأتلانتا) ستؤدي إلى خطر الإصابة بإجهاد حراري، فيما صُنف ملعبان فقط (سان فرانسيسكو وفانكوفر)، بأنهما منخفضا الخطورة".

ولكن كشف فيفبرو بأنه ليس لديه السلطة لإجبار فيفا على إقامة المباريات في أوقات معينة "لا نستطيع سوى استخدام الضغط غير الرسمي".

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، صرح عن درجة الحرارة "من المستحيل تنظيم حصص تدريبية عادية وسط تحذير شديد من الخطر في فيلادلفيا، حيث بلغت نسبة الرطوبة 45%، ما جعل درجة الحرارة 37 درجة مئوية تبدو وكأنها 45 درجة مئوية حارقة."

في الوقت الذي تابع فيه بدلاء بروسيا دورتموند الشوط الأول من مباراتهم ضد ماميلودي صنداونز في ملعب سينسيناتي من غرفة الملابس، حيث شبه المدير الفني نيكو كوفاتش الأجواء بـ "الساونا".

وشهدت تكساس وفلوريدا، بالغضافة إلى مدينة مونتيري في المكسيك موجة حر في يونيو 2023، حيث اقتربت الحرارة من 50 درجة مئوية، وفي ميامي وصلت إلى 44 درجة مئوية، مما يهدد كأس العالم 2026 بأن يكون البطولة الأعلى في الحرارة على الإطلاق.

التهديد ليس من الحر فقط

كما قد تشكل العواصف والطقس السيء إقامة المباريات في المواعيد المحددة.

وتأجلت 6 مباريات في كأس العالم للأندية، بينهم مباراة بنفيكا وتشيلسي التي تأجلت لمدة ساعتين، ليعلق إنزو ماريسكا المدير الفني للبلوز "الولايات المتحدة ربما ليست المكان المناسب لاستضافة بطولة كبرى."

وأوضحت بي بي سي، أنه لم يتم تأجيل انطلاق أي مباراة في كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أرجعت ذلك بسبب التقدم في تكنولوجيا التنبؤ واللوائح الأمنية الموحدة على مدى السنوات العشرين الماضية.