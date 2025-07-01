بالوتيلي: فييرا يريد أن يكون محور الاهتمام.. وكان يخشى من تسجيلي

هاجم ماريو بالوتيلي لاعب جنوى السابق بشدة مدربه باتريك فييرا برغبته في أن يكون محور الاهتمام.

ماريو بالوتيلي النادي : لاعب حر جنوى

ولعب بالوتيلي الموسم المنقضي رفقة جنوى تحت قيادة المدرب الفرنسي.

وقال بالوتيلي لتوتو ميركاتو ويب: "باتريك فييرا يريد أن يكون محور الاهتمام، ليس من الصواب أن ألعب دقيقتين فقط".

وأضاف "أنا متأكد من قدرتي على حسم بعض المباريات، المشكلة أنه لم يعجب بي، الأمر لا يتعلق بكرة القدم".

وأنهى حديثه قائلا: "لعبت 4 دقائق ضد نابولي وكدت أن أسجل هدفا، شعرت أن فييرا كان يخشى مني لأنني إذا سجلت فسيضطر لإشراكي، أراد أن يكون منقذ جنوى وأزعجه سؤال الصحفيين الدائم عني".

وخاض بالوتيلي 6 مباريات رفقة جنوى في الموسم المنقضي بمجموع دقائق 56 دقيقة أي شوط و11 دقيقة.

ولم يسجل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما طوال هذه الدقائق.