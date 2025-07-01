بالوتيلي: فييرا يريد أن يكون محور الاهتمام.. وكان يخشى من تسجيلي
الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 19:34
كتب : FilGoal
هاجم ماريو بالوتيلي لاعب جنوى السابق بشدة مدربه باتريك فييرا برغبته في أن يكون محور الاهتمام.
ماريو بالوتيلي
النادي : لاعب حر
ولعب بالوتيلي الموسم المنقضي رفقة جنوى تحت قيادة المدرب الفرنسي.
وقال بالوتيلي لتوتو ميركاتو ويب: "باتريك فييرا يريد أن يكون محور الاهتمام، ليس من الصواب أن ألعب دقيقتين فقط".
وأضاف "أنا متأكد من قدرتي على حسم بعض المباريات، المشكلة أنه لم يعجب بي، الأمر لا يتعلق بكرة القدم".
وأنهى حديثه قائلا: "لعبت 4 دقائق ضد نابولي وكدت أن أسجل هدفا، شعرت أن فييرا كان يخشى مني لأنني إذا سجلت فسيضطر لإشراكي، أراد أن يكون منقذ جنوى وأزعجه سؤال الصحفيين الدائم عني".
وخاض بالوتيلي 6 مباريات رفقة جنوى في الموسم المنقضي بمجموع دقائق 56 دقيقة أي شوط و11 دقيقة.
ولم يسجل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما طوال هذه الدقائق.
نرشح لكم
بعدما أودع زينيت الشرط الجزائي لـ فلامنجو.. تقرير: النصر يزاحم بقوة لضم جيرسون توتو ميركاتو: إندريك على رادار يوفنتوس رومانو: نيوم أتم اتفاقه مع لاكازيت لضمه في الموسم المقبل برشلونة يعلن انتقال نوح درويش إلى شتوتجارت خبر في الجول - لوجانو السويسري يطلب ضم إبراهيم عادل.. وبيراميدز يحدد سعر الصفقة تحديد مواعيد مباريات السوبر الإيطالي لاستغلال الشرط الجزائي المنخفض.. تقرير: يوفنتوس ويونايتد يتصارعان لضم نديدي بعد تمديد عقده.. موناكو يستعير فاتي من برشلونة