ديفيد أنشيلوتي: فينيسيوس جونيور قدم لنا الكثير من البطولات

أعرب الإيطالي ديفيد أنشيلوتي، مساعد كارلو أنشيلوتي السابق في ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بما قدّمه فينيسيوس جونيور مع الفريق الإسباني.

وقال ديفيد في تصريحات لراديو "كوبي" الإسباني: "لقد ساعدنا اللاعب البرازيلي كثيرًا في تحقيق لقبين لدوري أبطال أوروبا، وكان حاسمًا في النهائيات القارية".

وواصل: "فيني يحب المنافسة، إنه تنافسي للغاية، لكنه شخص طيب القلب، ويعمل لمصلحة الفريق، ويريد تحقيق كافة البطولات بشكل مستمر".

وأردف: "كانت أولويتنا منذ قدومنا هي تطويره كلاعب، والعمل معه على تحسين ما كان يفتقده، وعندما قمنا بذلك، قدّم الكثير للفريق من حيث الأرقام الفردية والبطولات".

وأنهى حديثه قائلًا: "لقد كنا دائمًا بجانب فينيسيوس حتى في أسوأ أوقاته، لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا، وكان يمر أحيانًا بصراعات خارجية مع الجمهور، لكن ردّه كان دائمًا في الملعب".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس مساء اليوم في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان ريال مدريد قد احتل صدارة المجموعة الثامنة بتحقيقه 7 نقاط، وضمت المجموعة كلًا من: الهلال، وباتشوكا، وسالزبورج.