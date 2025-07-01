رومانو: نيوم أتم اتفاقه مع لاكازيت لضمه في الموسم المقبل

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

أليكساندر لاكازيت - ليون

أتم نادي نيوم الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى السعودي اتفاقه مع أليسكنادر لاكازيت لاعب أولمبيك ليون وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات.

وأشار رومانو إلى أن نيوم قد أتم جميع الأعمال الورقية للتعاقد مع لاكازيت.

وانتهى تعاقد لاكازيت مع ليون بنهاية الموسم الماضي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

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يذكر أن ليون هبط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي بسبب أزمة مالية قوية.

قبل أيام، كشفت تقارير صحفية سعودية عن توصل إدارة نادي نيوم إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه.

وصعد نيوم إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تصدره دوري الدرجة الأولى.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي نيوم اتفق مع الفرنسي كريستوف جالتيه.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة نيوم دخلت في مفاوضات مباشرة مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي صعد بالفريق، للموافقة على عودته إلى التعاون.

وذكرت التقارير أن نيوم عرضت على شاموسكا العودة إلى التعاون مع التكفل بمبلغ مليون دولار كجزء من راتبه السنوي، لكونه يتبقى في عقده مع النادي موسما كاملا.

ويضم نادي نيوم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، والجناح الجزائري سعيد بن رحمة.

وسبق لجالتييه تدريب باريس سان جيرمان وليل وخاض آخر تجاربه مع الدحيل القطري.

أليكساند لاكازيت أولمبيك ليون نيوم
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