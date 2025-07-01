برشلونة يعلن انتقال نوح درويش إلى شتوتجارت

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 19:24

كتب : FilGoal

نوح درويش - شتوتجارت

أعلن نادي برشلونة انتقال لاعبه نوح درويش إلى شتوتجارت خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب التقارير الإخبارية فإن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما انتقل إلى شتوتجارت مع احتفاظ النادي الكتالوني بنسبة من إعادة بيعه وأيضا أولوية الشراء.

ويكمن بند أولوية الشراء أن في حالة تساوى برشلونة مع عرض من ناد آخر ماليا، سيكون الأولوية لصالح برشلونة.

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وكان اللاعب الألماني قد انتقل إلى برشلونة قادما من فريبورج في صيف 2023 مقابل 2.5 مليون يورو.

ولعب درويش رفقة الفريق الثاني لبرشلونة في الموسم المنقضي في 25 مباراة وصنع هدفين دون التسجيل.

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق أيضا رحيل أنسو فاتي إلى موناكو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأوضح برشلونة أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قد مدد عقده حتى 2028 قبل انتقاله إلى موناكو.

وحسب صحيفة آس فإن فاتي خفض راتبه مع برشلونة في عقده الجديد ليصل إلى 5.5 مليون يورو في العام الواحد قبل رحيله.

ولم يشارك فاتي سوى في 298 دقيقة، في كافة البطولات، ولم يسجل أي هدف.

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