خبر في الجول - لوجانو السويسري يطلب ضم إبراهيم عادل.. وبيراميدز يحدد سعر الصفقة

تلقى بيراميدز خطابا رسميا من لوجانو السويسري لضم إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز تلقى الخطاب اليوم الثلاثاء، والذي تضمن بدء نادي لوجانو المفاوضات الرسمية لإتمام صفقة ضم إبراهيم عادل.

من جانبه، حدد بيراميدز سعر بيع إبراهيم عادل بمقابل 4 مليون يورو، حسبما علم FilGoal.com

وضم لوجانو السويسري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا لمدة ثلاثة مواسم مقبلة حتى صيف 2028.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكانت أحد الأندية الفرنسية استفسرت عن إمكانية ضم إبراهيم عادل خلال الصيف.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكان إبراهيم عادل قريبا من الانتقال لخيتافي الإسباني قبل بداية الموسم الحالي.

وأسهم اللاعب في تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز بيراميدز في المباراة النهائية على حساب ماميلودي صنداونز.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 34 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك غدا الخميس على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

ويسعى بيراميدز للتتويج بلقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي.

وكان بيراميدز قد فاز بلقب النسخة الماضية من كأس مصر بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.