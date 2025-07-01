في الجول يكشف الجهاز الفني المساعد لـ يانيك فيريرا مع الزمالك

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 18:50

كتب : FilGoal

البلجيكي يانيك فيريرا

أتم الزمالك اتفاقه مع البلجيكي يانيك فيريرا لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

ويكشف لكم FilGoal.com عن أسماء الجهاز الفني الذي سيصاحب فيريرا في الزمالك.

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وجاء الجهاز الفني كالتالي:

مدرب مساعد: الفرنسي بيير بارلي.

مدرب الأحمال: الإسباني راؤول لوبيز.

مدرب حراس المرمى: البلجيكي يوجوسلاف لازيتش.

محلل أداء: الفرنسي جوليان لاجوكس.

وسيستمر حازم إمام في الجهاز الفني كالعنصر المصري الوحيد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيريرا سيصل للقاهرة غدا الأربعاء رفقة 4 مساعدين أجانب بعد إتمام الاتفاق لتدريب الزمالك.

وكان الزمالك يبحث عن مدرب جديد بعد انتهاء عقد أيمن الرمادي بنهاية الموسم المنقضي وتوجيه الزمالك الشكر للرمادي.

يانيك فيريرا بليجيكي الجنسية يبلغ من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وكان نادي مولنبيك البلجيكي آخر محطات يانيك فيريرا التدريبية والتي انتهت في أبريل الماضي.

وتولى فيريرا قيادة الفريق من مارس 2024 وحتى أبريل الماضي.

وقاد فيريرا 31 مباراة في الموسم المنقضي ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.

يانيك فيريرا الزمالك
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