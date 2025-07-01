ليفربول يحدد سعر بيع هارفي إليوت

حدد ليفربول سعر بيع لاعب وسط الفريق الإنجليزي هارفي إليوت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتألق هارفي إليوت خلال بطولة أوروبا للشباب تحت 21 سنة التي أقيمت في سلوفاكيا بتسجيله 5 أهداف خلال 6 مباريات ليقود منتخب بلاده للتتويج باللقب.

ونال إليوت جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد تألقه في البطولة.

وذكرت شبكة ذا أثلتيك، أن إليوت ينال اهتماما كبيرًا من عدد من الأندية الأوروبية.

ولم يبدأ إليوت الموسم الماضي مع ليفربول سوى في مباراتين بشكل أساسي، تحت قيادة الهولندي أرني سلوت.

وحسب ذا أثلتيك: "حدد ليفربول سعر رسوم انتقال إليوت بمقابل 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى خيار إعادة الشراء، أو أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني بدون خيار إعادة الشراء".

وأبرم ليفربول عدد من الصفقات خلال انتقالات الصيف، بعد التعاقد مع فلوريان فيرتز وميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونج.

إليوت لن يكون الوحيد الذي سيرحل عن ليفربول في الموسم المقبل، وإنما اقترب جاريل كوانساه مدافع الفريق من الانضمام إلى باير ليفركوزن مقابل 30 مليون جنيه إسترليني على سبيل الإعارة.

في الوقت الذي يبحث فيه ليفربول عن التعاقد مع مدافع كريستال بالاس مارك جوهي بعد أن دخل ليفربول في محادثات متقدمة لضم الدولي الإنجليزي.

وكذلك بات داروين نونيز قريبا من الرحيل عن الفريق في ظل ارتباط اسمه بنادي نابولي، وكذلك مازال موقف الكولومبي لويس دياز غامضا.