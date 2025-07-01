كما كشف في الجول – البنك الأهلي يضم قفة من إنبي
الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 17:53
أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع أحمد أمين قفة قادما من إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
أحمد أمين قفة
النادي : البنك الأهلي
وأوضح النادي أن عقد اللاعب يمتد لمدة 3 مواسم.
وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن الاتفاق تضمن حصول إنبي على 3 مليون جنيه في حالة تأهل البنك الأهلي للكونفدرالية، وكذلك حصول إنبي على 2 مليون جنيه في حالة حصول قفة على هداف الدوري.
ولعب قفة مع إنبي في 22 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا في الموسم المنقضي.
وكان إنبي قد تعاقد مع قفة في صيف 2022 قادما من سيراميكا كليوباترا دون مقابل.
ووصل البنك الأهلي لنهائي كأس عاصمة مصر في الموسم السابق وواجه منافسه سيراميكا كليوباترا.
وتوج سيراميكا كليوباترا بالبطولة للموسم الثالث على التوالي بعد الانتصار على البنك الأهلي بهدفين دون رد.
ويقود طارق مصطفى تدريب البنك الأهلي.
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