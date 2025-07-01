لاستغلال الشرط الجزائي المنخفض.. تقرير: يوفنتوس ويونايتد يتصارعان لضم نديدي

يتصارع يوفنتوس ومانشستر يونايتد للتعاقد مع ويلفرد نديدي لاعب ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب موقع Give Me Sport فإن يوفنتوس ومانشستر يونايتد أبرز المتصارعين للتعاقد مع اللاعب النيجيري.

وأفاد الموقع أن أيضا ريال بيتيس وإيفرتون يسعيان لضم لاعب الوسط.

وكشف الموقع أن هبوط ليستر سيتي إلى دوري تشامبيونشيب نتج عنه شرط جزائي يبلغ 10.5 مليون يورو وهو ما يغري الأندية للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وينتهي عقد نديدي في صيف 2027.

وانضم نديدي إلى ليستر سيتي في صيف 2017 مقابل 17 مليون يورو.

وإجمالا لعب نديدي 303 مباراة رفقة ليستر وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 22 آخرين.

وتوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2021، والدرع الخيرية موسم 2021-2022.

وأنهى ليستر سيتي موسمه المنقضي في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة تحت قيادة الهولندي رود فان نيستلروي.

وهبط ليستر رفقة إبسويتش تاون وساوثامبتون.