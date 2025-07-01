بيرناردو سيلفا: كان لدينا طموح كبير في كأس العالم للأندية.. لكن الهلال عاقبنا

يرى البرتغالي بيرناردو سيلفا قائد مانشتسر سيتي الإنجليزي أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز على الهلال لو تمكن من استغلال الفرص التي أتيحت له.

وحقق الهلال السعودي فوزا تاريخا على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية برباعية مقابل 3 أهداف، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بطريقة درامية مثيرة.

وقال سيلفا عبر وكالة الأنباء البريطانية: "كان لدينا طموح كبير في هذه البطولة وأردنا الفوز بها. كان هناك دائما شعور بالخطر من فريق الهلال عندما يستعيدون الكرة في التحولات وهجماتهم المرتدة".

وأضاف "لقد سجلنا ثلاثة أهداف، وكان بإمكاننا أن نسجل 5 أو 6 أهداف، لكنهم عاقبونا. لديهم فريق جيد وعناصر لديها الجودة وأهنئهم على هذا الفوز".

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

واستطاع الهلال التقدم على مانشستر سيتي 3 مرات في المباراة ليخرج فائزا بطريقة مثيرة وسيناريو خيالي.

ليضرب الهلال موعدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية مع فلومينينسي البرازيلي الذي نجح في التغلب على إنتر.

وبعد هذا الانتصار التاريخي ستستمر جماهير الزعيم في الاحتفالات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية احتفالا بالتأهل التاريخي دون أن تنام.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.