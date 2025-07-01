بعد 3 أعوام.. تورونتو يعلن فسخ عقد بيرنارديسكي

أعلن نادي تورونتو فسخ عقد فيديريكو بيرنارديسكي بالتراضي.

فيديريكو بيرنارديسكي النادي : لاعب حر تورونتو

وأوضح النادي عبر موقعه أن الرغبة في فسخ العقد كانت مشتركة بين الطرفين.

وقال جيسون هيرنانديز المدير العام للنادي عبر موقع تورونتو: "بعد مناقشات داخلية مع بيرنارديسكي، اتفقنا على أن هذه اللحظة هي المناسبة للانفصال".

Thank you, Fede. Toronto FC and Federico Bernardeschi have reached a mutual decision to part ways. 📰: https://t.co/ALac2Pp2lV pic.twitter.com/RZko9t19Cd — Toronto FC (@TorontoFC) July 1, 2025

وأنهى حديثه قائلا: "نود أن نشكر فيديريكو على مساهماته مع الفريق على مدار 3 أعوام، ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة من مسيرته المهنية".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في 15 مباراة مع الفريق الكندي المشارك في الدوري الأمريكي وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

ولعب فيديريكو إجمالا 99 مباراة مع تورونتو وسجل 26 هدفا وصنع 16 آخرين.

ولا يعتبر بيرنارديسكي اللاعب الأخير الذي يرحل من النادي.

إذ حسب شبكة سكاي سبورتس فإن الاتفاق تم بين النادي ولورينزو إنسيني لفسخ العقد بالتراضي أيضا.

ولعب الجناح الإيطالي رفقة تورونتو لمدة 3 أعوام ونصف.

وشارك إنسيني مع تورونتو الكندي المشارك في الدوري الأمريكي في 13 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 34 عاما إلى إنسيني قادما من نابولي في صيف 2022 دون مقابل.

وتكون إنسيني في الفئات السنية المختلفة مع نابولي وخرج معارا أكثر من مرة إلى كافيزي وفوجيا وبيسكارا قبل أن يستقر مع البارتينوبي لمدة 10 أعوم بشكل متواصل ثم الانتقال إلى تورونتو.

وإجمالا، لعب إنسيني رفقة تورونتو في 76 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 16 آخرين.

ولم يتوج إنسيني بأي بطولة رفقة تورونتو.

ولم تتضح بعد الخطوة المقبلة لإنسيني سواء العودة إلى الدوري الإيطالي أو الاستمرار في الدوري الأمريكي.