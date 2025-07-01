بعد تمديد عقده.. موناكو يستعير فاتي من برشلونة

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 15:45

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - موناكو

أعلن نادي موناكو استعارة أنسو فاتي قادما من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف النادي عن استعارة اللاعب الإسباني لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وحسب التقرير الإخبارية فإن قيمة أحقية الشراء لموناكو تبلغ 11 مليون يورو.

وأوضح برشلونة أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قد مدد عقده حتى 2028 قبل انتقاله إلى موناكو.

وحسب صحيفة آس فإن فاتي خفض راتبه مع برشلونة في عقده الجديد ليصل إلى 5.5 مليون يورو في العام الواحد قبل رحيله.

ولم يشارك فاتي سوى في 298 دقيقة، في كافة البطولات، ولم يسجل أي هدف.

حقق مع برشلونة الموسم الحالي الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

وأنهى موناكو الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي بالمركز الثالث في جدول الترتيب وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وكان موناكو أعلن ضم إريك داير وبول بوجبا لتدعيم صفوف فريقه.

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